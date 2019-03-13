Елітні виші США отримували хабарі від заможних батьків, серед яких актори Голлівуду
Фелісіті Хаффман 12 березня постала перед судом Лос-Анджелеса, де суддя вирішив відпустити її під заставу у 250 тисяч доларів, проте наказав їй обмежити свої пересування континентальною територією США. Чоловік Хаффман, актор Вільям Мейсі, відвідав слухання, проте проти нього не висунули жодних обвинувачень. Представники звинувачення це ніяк не прокоментували.
Двісті агентів ФБР були залучені у розслідуванні, яке викрило, як батьки підкуповували університетських тренерів та працівників тестувальних центрів, щоб забезпечити своїм дітям місце у деяких з найпрестижніших вишів країни.
Вільяма Сінгера, голову компанії Edge College & Career Network, звинуватили у рекеті. Організація обслуговувала цілий перелік клієнтів, зокрема, виконавчих директорів та голлівудських акторів.
Загалом тридцять трьох батьків, серед яких Хаффман і Локлін, обвинуватили разом з тринадцятьма спортивними тренерами коледжів та бізнес-партнерами Сінгера. Десятки людей заарештували, а влада назвала це «змовою національного масштабу".
"Ці батьки — підбірка багатства та привілеїв. На основі звинувачень, які висунули проти них, усі вони свідомо вступили у змову з Сінгером та іншими, щоб купити своїм дітям місця в елітних школах", — заявив один з прокурорів під час прес-конференції зранку 12 березня.
Батьки витрачали від 200 тисяч доларів до 6.5 мільйонів, щоб забезпечити вступ дітей до вишів.
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