Енергетична криза у Європі посилюється: заводи на межі закриття через високі ціни на газ
Про це пише Bloomberg, повідомляє "Економічна правда".
"Ціни на електроенергію і газ майже щодня б'ють рекорди, а деякі енергоємні компанії тимчасово припиняють свою діяльність, оскільки вони стають занадто дорогими для роботи.
Із наближенням зими, коли європейці починають вмикати обігрівачі, криза посилиться, що змушує керівників приймати жорсткі рішення", - зазначає агентство.
Повідомляється, що німецький виробник аміаку SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH заявив у вівторок, що скоротить видобуток на 20%, щоб компенсувати зростання цін на газ (компанія щорічно спалює 640 гігават-годин природного газу)
"Немає сенсу виробляти аміак за такого рівня цін. Якщо уряд не вживе заходів, неминуча повна зупинка виробництва", - підкреслив виконавчий директор компанії Петр Сінгр.
Крім цього, у вересні виробник добрив CF Industries Holding зупинив роботу на двох заводах у Британії, причина та сама - високі ціни на газ.
При цьому, австрійська компанія Borealis AG і норвезька хімічна компанія Yara International ASA також скоротили обсяги виробництва.
"Цей ціновий шок не можна недооцінювати", - заявив у середу керівник ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон. "Якщо його не контролювати, це ризикує поставити під загрозу відновлення Європи", - додав він.
У ЄС додали, що окреслять заходи, включаючи скорочення податків та державну допомогу, які уряди можуть використати для допомоги.
Водночас Bloomberg з посиланням на експертів підкреслює, що чим довше триватиме криза, тим більша ймовірність тотального дефіциту пропозиції на енергоресурси.
Нагадаємо, що газ на головному європейському хабі TTF злетів 6 жовтня на 40% і встановив новий рекорд у майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.
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