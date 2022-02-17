Енергосистема України кілька днів працюватиме в ізольованому режимі - "Укренерго"

Ці заходи є першим етапом випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі

Протягом 24-26 лютого енергосистема України працюватиме в ізольованому режимі: це має засвідчити здатність підтримувати необхідну частоту перед тим, як її буде синхронізовано з енергосистемою континентальної Європи.

Про це повідомили в "Укренерго", зазначає Громадське.

Ці заходи є першим етапом випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі. На цей час об’єднана енергосистема (ОЕС) України буде об’єднана з "островом Бурштинської ТЕС": дві частини енергосистеми України працюватимуть синхронно.

Випробування проводять у межах підготовки до синхронізації ОЕС з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Згідно з Угодою про умови майбутнього об’єднання енергосистем, воно відбуватиметься у два етапи: взимку та влітку.

Як все відбуватиметься?

Випробування в ізольованому режимі і майбутня синхронізація з європейською енергосистемою будуть проводити у спільному з енергосистемою Молдови блоці регулювання. За результатами тестів буде ухвалено рішення ENTSO-E щодо переходу на паралельну роботу з українською та молдовською енергосистемами.

Операції з тимчасового від’єднання "острова Бурштинської ТЕС" від енергосистеми ENTSO-E та підключення його до ОЕС України розпочнуть уранці 23 лютого. Після цього ОЕС України тимчасово від'єднають від енергосистем Росії та Білорусі.

Повернення енергосистеми України до паралельної роботи з цими енергосистемами заплановане на 27 лютого. 24-26 лютого блок регулювання "Україна-Молдова" має працювати в ізольованому режимі.

Окрім того, на час ізольованої роботи буде об’єднано торгові зони ОЕС України й "острова Бурштинської ТЕС", завдяки чому Бурштинська ТЕС і решта українських виробників електроенергії працюватимуть в єдиній торговій зоні.

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