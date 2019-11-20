Епіфаній просить Зеленського вжити заходів щодо намірів окупаційної влади у Криму знищити храми ПЦУ

ПЦУ просять міжнародне співтовариство, демократичні країни та міжнародні організації, зокрема ООН та ОБСЄ, вжити невідкладних заходів, щоб спонукати РФ припинити грубе порушення права на свободу совісті у Криму

Згідно з розміщеною на сайті ПЦУ заявою, очікується знищення єдиного храму Православної церкви України у Сімферополі та центру Кримської єпархії ПЦУ, доступ до якого раніше вже був неможливий через дії окупаційної влади.

Архієпископ Переяслав-Хмельницький і Бориспільський Епіфаній (в миру Думенко Сергій Петрович). Фото: uk.wikipedia.org

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликає президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів і правоохоронні органи вжити заходів щодо припинення тиску, який чинить окупаційна влада у Криму на ПЦУ, йдеться в заяві Священного синоду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з розміщеною на сайті ПЦУ заявою, очікується знищення єдиного храму Православної церкви України у Сімферополі та центру Кримської єпархії ПЦУ, доступ до якого раніше вже був неможливий через дії окупаційної влади.

"Раніше Комітет ООН з прав людини у зв’язку з отриманою скаргою від православних українських віруючих м. Сімферополя як тимчасовий захід двічі зобов‘язував Росію не виселяти Кримську єпархію ПЦУ з кафедрального собору Володимира та Ольги у Сімферополі. Однак влада РФ ігнорує зобов‘язання", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що "адміністрація Євпаторії" звернулася до "суду" з метою зобов'язати Управління Кримської єпархії УПЦ (ПЦУ) знести власними силами храм на честь Пречистого образу Божої Матері "Неопалима Купина" релігійної громади ПЦУ.

У ПЦУ наголошують, що такі дії є грубим порушенням міжнародних зобов'язань РФ у сфері забезпечення прав людини.

"Звертаємося до президента України Володимира Олександровича Зеленського, Кабінету Міністрів України, правоохоронних органів дати належну оцінку вище згаданим діям окупаційної російської влади у Криму та вжити можливих заходів для їх припинення, зокрема дипломатичним шляхом", - зазначено у заяві.

Крім того, у ПЦУ просять міжнародне співтовариство, демократичні країни та міжнародні організації, зокрема ООН та ОБСЄ, вжити невідкладних заходів, щоб спонукати РФ припинити грубе порушення права на свободу совісті у Криму.

"Окремо наголошуємо на необхідності терміново та невідкладно ухвалити рішення Кабінету Міністрів України щодо вирішення питання власності на приміщення собору та єпархіального управління у Сімферополі. Цей крок продемонструє юридичну та моральну підтримку українській громаді Криму з боку нашої держави та дасть можливість ефективніше захистити її права на міжнародному рівні", - підсумували в ПЦУ.

Нагадаємо, що до ПЦУ протягом півроку перейшли більше півтисячі парафій із Московського патріархату