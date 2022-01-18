"Епіцентр К" залучив $120 млн кредиту від ЄІБ для сільськогосподарської діяльності

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить групі компаній "Епіцентр К" кредит на $120 млн для розвитку сільськогосподарської інфраструктури в Україні.

Про це повідомила пресслужба ГК у вівторок, пише "Інтерфакс-Україна".

За її даними, відповідну кредитну угоду терміном на дев'ять років підписано 22 грудня 2021 року.

Кредитні кошти буде спрямовано на будівництво елеваторних комплексів для зберігання зернових та олійних культур, а також розвиток допоміжної інфраструктури.

"Група компаній "Епіцентр К" продовжує динамічно розвиватися та інвестувати значний обсяг коштів в українську економіку. Крім масштабування торговельної мережі, ми розширюємо власні виробничі та елеваторні потужності, реалізуємо нові логістичні та інфраструктурні проєкти… Ми також сподіваємось, що цей проєкт стане вагомим внеском у розвиток сільськогосподарського сектору в Україні", - прокоментував угоду з ЄІБ генеральний директор ГК Петро Михайлишин, слова якого наводить пресслужба.

За її даними, залучення кредиту дасть змогу ГК "Епіцентр К" запровадити найсучасніші технології та процеси управління, спрямовані на розширення своєї діяльності в агробізнесі. Новозведені об'єкти також дадуть змогу створити нові робочі місця, це не лише вплине на розвиток та покращення соціальних умов у місцевих громадах, а й сприятиме економічному зростанню України загалом.

Аграрні активи ГК "Епіцентр К" об'єднані під брендом "Епіцентр Агро". Обробляє 167 тис. га землі у шести областях України, входить до семи найбільших латифундистів України за площею земельного банку та п’яти найбільших приватних операторів на вітчизняному ринку лінійних елеваторів.

За останні п'ять років, з моменту придбання перших елеваторів, потужності одночасного зберігання "Епіцентр Агро" зросли вшестеро - більш ніж до 1,5 млн тонн. Загалом до структури агрохолдингу входять 15 елеваторних комплексів, вісім із яких маршрутні. У Вінницькій та Хмельницькій області розташовані найбільші елеваторні хаби агрохолдингу - Вінницький елеватор та Закупнянське ХПП.

Загальна сума інвестицій "Епіцентр К" у розвиток аграрного напряму протягом 2016-2021 років перевищила 10 млрд грн.

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