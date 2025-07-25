Ердоган обговорить з Трампом і путіним можливість зустрічі на рівні лідерів у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган протягом тижня планує провести переговори з нелегітимним президентом росії путіним і президентом США Дональдом Трампом.

Відомство оприлюднило коментар Ердогана щодо ймовірності майбутньої зустрічі.

"Цього тижня, проводячи переговори з путіним і Трампом, ми прагнутимемо побачити, чи зможемо ми зібрати цих лідерів разом у Стамбулі", – йдеться у дописі.