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Ердоган обговорить з Трампом і путіним можливість зустрічі на рівні лідерів у Стамбулі

25 липня 2025, 17:11
Ердоган обговорить з Трампом і путіним можливість зустрічі на рівні лідерів у Стамбулі
Фото: aa.com.tr
Ердоган планує провести розмову впродовж тижня
Президент Туреччини Реджеп Ердоган протягом тижня планує провести переговори з нелегітимним президентом росії путіним і президентом США Дональдом Трампом.
 
Про це у соціальній мережі Х повідомив директорат комунікацій Туреччини. 
 
Відомство оприлюднило коментар Ердогана щодо ймовірності майбутньої зустрічі. 
 
"Цього тижня, проводячи переговори з путіним і Трампом, ми прагнутимемо побачити, чи зможемо ми зібрати цих лідерів разом у Стамбулі", – йдеться у дописі. 
 
Нагадаємо, що під час третього раунду переговорів, який відбувся у Стамбулі 23 липня, Україна запропонувала російській стороні провести зустріч на рівні лідерів за участю Ердогана і Трампа до кінця серпня. Водночас глава російської делегації, помічник путіна Володимир Мединський за підсумком переговорів заявив, що позиції України та рф "далекі одна від одної" в меморандумах. 

 

Ердоганвійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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