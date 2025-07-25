Ердоган обговорить з Трампом і путіним можливість зустрічі на рівні лідерів у Стамбулі
25 липня 2025, 17:11
Фото: aa.com.tr
Ердоган планує провести розмову впродовж тижня
Президент Туреччини Реджеп Ердоган протягом тижня планує провести переговори з нелегітимним президентом росії путіним і президентом США Дональдом Трампом.
Про це у соціальній мережі Х повідомив директорат комунікацій Туреччини.
Відомство оприлюднило коментар Ердогана щодо ймовірності майбутньої зустрічі.
"Цього тижня, проводячи переговори з путіним і Трампом, ми прагнутимемо побачити, чи зможемо ми зібрати цих лідерів разом у Стамбулі", – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що під час третього раунду переговорів, який відбувся у Стамбулі 23 липня, Україна запропонувала російській стороні провести зустріч на рівні лідерів за участю Ердогана і Трампа до кінця серпня. Водночас глава російської делегації, помічник путіна Володимир Мединський за підсумком переговорів заявив, що позиції України та рф "далекі одна від одної" в меморандумах.