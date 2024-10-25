Ердоган обговорив із путіним припинення вогню та відновлення зернового коридору – ЗМІ

За словами Ердогана, він обговорив із диктатором путіним питання відновлення Чорноморського зернового коридору і розмінування.

У межах саміту БРІКС у Казані президент Туреччини Реджеп Ердоган провів закриту зустріч з російським диктатором владіміром путіним, під час якої обговорив проблему обміну військовополоненими між рф і Україною, а також нібито побачив прагнення москви до "припинення вогню".

Про це турецький президент заявив у коментарі пулу журналістів на борту свого літака, повертаючись з російської Казані в Туреччину, повідомляє інформагентство Anadolu.

У Ердогана журналісти запитали: "Чи помітили Ви нове прагнення путіна покласти край цій війні?".

"Як і під час моєї зустрічі з президентом України паном Зеленським у Туркеві (будівля постійного представництва Турції в ООН — ред.) в Америці, ми побачили, що путін також прагне домогтися сталого припинення вогню. Наш міністр закордонних справ Хакан Фідан і міністр закордонних справ росії Сергій Лавров підтвердили це під час зустрічі в Стамбулі", — сказав президент Туреччини, коментуючи зустріч із путіним на БРІКС.

Крім того, за словами Ердогана, він обговорив із диктатором путіним питання відновлення Чорноморського зернового коридору і розмінування.

"Крім активізації Чорноморського зернового коридору і розмінування, під час нашої вчорашньої [24 жовтня] зустрічі з путіним і його делегацією ми також очікування стосовоно обміну полоненими. Наразі ми уважно стежимо за кроками щодо обміну ув’язненими (…) Ця війна обов’язково закінчиться, наше прагнення — завершити її без зайвої крові та сліз", — сказав Ердоган.

За даними директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини, зустріч Ердогана з путіним тривала близько години. Причому турецький президент запросив російського диктатора відвідати Туреччину, а також пообіцяв докласти зусиль для вирішення проблем банківських платежів між двома країнами.