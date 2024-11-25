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ПОЛІТИКА

Ердоган обговорив з генсеком НАТО війну в Україні та кризу на Близькому Сході

25 листопада 2024, 20:42
Ердоган обговорив з генсеком НАТО війну в Україні та кризу на Близькому Сході
Фото: Прямий
Сторони також порушили питання "зростаючих викликів колективній безпеці".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийняв в Анкарі генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Марка Рютте. Політики, зокрема обговорили "шляхи припинення війни в Україні".

Про це повідомляє DHA.

"Під час зустрічі обговорили те, що можна зробити для припинення російсько-української війни та різанини в Палестині, спільні кроки у боротьбі з тероризмом, проведення Туреччиною саміту НАТО у 2026 році, солідарність між союзниками по НАТО та Туреччиною у сфері постачання продукції оборонної промисловості, внесок Туреччини в НАТО як союзника", – зазначили у матеріалі.

Пізніше зустріч з турецьким лідером прокоментував Марк Рютте.

"Я зустрівся з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити зростаючі виклики нашій колективній безпеці - в тому числі загрозу тероризму, війну в Україні і кризу на Близькому Сході. У дедалі більш непередбачуваному світі Туреччина робить неоціненний внесок в НАТО", – написав генсек Альянсу.

НАТОЕрдоганвійна в Україні

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