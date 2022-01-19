Ердоган планує візит в Україну і запропонував Зеленському та Путіну переговори в Туреччині

Калін сказав, що Туреччина готова зіграти роль у деескалації напруженості між Росією та Україною

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в найближчі тижні планує візит в Україну, щоб провести переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Про це сказав речник президента Ібрагім Калін в коментарі Daily Sabah, пише "Європейська правда".

Калін сказав, що Туреччина готова зіграти роль у деескалації напруженості між Росією та Україною. За його словами, Ердоган розмовляв як з президентом Росії Владіміром Путіним, так і з президентом Зеленським.

"Насправді він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть там зустрітися, розібратися в їхніх питаннях та розбіжностях", - сказав він.

Він додав, що "Туреччина залишається доступною для будь-якої ролі для зниження напруженості між Росією та Україною".

"І ми робимо це як Туреччина, як дружня для Росії та України країна, а також як союзник по НАТО", - сказав він.

Калін додав, що Анкара буде підтримувати зв’язок з росіянами, щоб уникнути будь-яких військових дій. "Ми всі повинні робити все можливе, щоб уникнути такої ситуації", - сказав він.

Раніше Ердоган вже двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні.

У грудні глава МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина виступає за деескалацію між Україною та РФ, але проти санкцій щодо Москви.