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Ердоган подякував путіну, попри виданий ордер МКС на арешт російського диктатора

25 березня 2023, 15:52
Ердоган подякував путіну, попри виданий ордер МКС на арешт російського диктатора
Фото: Прямий
Президент Туреччини провів телефонну розмову з міжнародним злочинцем.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган продемонстрував світові, що его не бентежить виданий ордер МКС на арешт російського диктатора володимира путіна - він провів телефонну розмову з міжнародним злочинцем. Серед обговорюваних тем була й Україна, але про відведення російських військ з української території не говорили.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriet.
"Як стало відомо, під час телефонної розмови лідери обговорили кроки щодо покращення турецько-російських відносин та розвиток подій щодо російсько-української війни", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що сторони також обговорювали "зернову угоду". Під час розмови Ердоган "подякував путіну за його позитивне ставлення щодо продовження чорноморської ініціативи".

"Ердоган заявив, що Туреччина надає важливого значення якнайшвидшому завершенню конфлікту між росією та Україною шляхом переговорів", - передають турецькі ЗМІ.

ПутінГаагаЕрдоганрозмовазернова угодавійна в Україні

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