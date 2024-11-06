Ердоган привітав Трампа з перемогою на виборах президента США і нагадав про Україну

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган привітав Дональна Трампа з перемогою на президентських виборах у США.

"Вітаю мого друга Дональда Трампа, який після запеклої боротьби виграв вибори і був обраний президентом Сполучених Штатів", - написав Трамп.

Турецький президент зазначив, що з вибору американського народу в їхній країні почнеться нова епоха.

"Ми сподіваємося, що відносини Туреччини і США зміцняться, а регіональні та глобальні кризи і війни, особливо палестинське питання і російсько-українська війна, закінчаться", - написав Ердоган і додав, що вірить у залучення додаткових зусиль для побудови більш справедливого світу.

"Я сподіваюся, що вибори принесуть користь дружньому і союзницькому народу США і всьому людству", - підсумував Ердоган.