Ердоган привітав Трампа з перемогою на виборах президента США і нагадав про Україну
06 листопада 2024, 16:35
Фото: aa.com.tr
Турецький президент висловив сподівання, що такий результат виборів принесе користь як народу США, так і всьому людству.
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган привітав Дональна Трампа з перемогою на президентських виборах у США.
Про це написав Ердоган у Х(Twitter)
"Вітаю мого друга Дональда Трампа, який після запеклої боротьби виграв вибори і був обраний президентом Сполучених Штатів", - написав Трамп.
Турецький президент зазначив, що з вибору американського народу в їхній країні почнеться нова епоха.
"Ми сподіваємося, що відносини Туреччини і США зміцняться, а регіональні та глобальні кризи і війни, особливо палестинське питання і російсько-українська війна, закінчаться", - написав Ердоган і додав, що вірить у залучення додаткових зусиль для побудови більш справедливого світу.
"Я сподіваюся, що вибори принесуть користь дружньому і союзницькому народу США і всьому людству", - підсумував Ердоган.