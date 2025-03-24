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Ердоган: Туреччина мобілізувала всі дипломатичні ресурси, аби максимально наблизити мир в Україні

24 березня 2025, 20:59
Ердоган: Туреччина мобілізувала всі дипломатичні ресурси, аби максимально наблизити мир в Україні
Фото: Прямий
Він вважає, що пропозиція США про 30-денне припинення вогню скромна, але цінна.

Стамбул мобілізував всі свої дипломатичні ресурси, щоб забезпечити якнайшвидше закінчення російсько-української війни.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав сьогодні після засідання уряду, пише Укрінформ.

"Ми мобілізували всі наші дипломатичні ресурси, щоб забезпечити якнайшвидший вихід нашого регіону з нестабільності", - заявив президент Туреччини. 

Ердоган також прокоментував процес пошуку мирного врегулювання війни росії проти України.

Глава Туреччини висловив надію, що війна кремля проти України, яка вступила в четвертий рік, закінчиться без подальших руйнувань. 

"Ми, як Туреччина, правильно позиціонували себе з першого дня російсько-української війни. Ми не піддавалися нічиїм порадам, особливо опозиції. Ми продемонстрували позицію, яка додала впевненості обом країнам. Ми наголошували на кожній платформі, що в мирі не буде тих, хто програв", - зазначив Ердоган. 

Також Президент Туреччини оцінив "частково позитивний" підхід рф до пропозиції США про 30-денне припинення вогню як скромний, але цінний крок на шляху до миру.

Раніше ми писали, що Ердоган хоче зустрітися з Трампом у квітні.

 

війна в УкраїніТуреччинаРеджеп Таїп Ердоган

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