Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Естонія може посилити контроль багажу на кордоні з рф у Нарві через порушників санкцій

12 липня 2024, 19:07
Естонія може посилити контроль багажу на кордоні з рф у Нарві через порушників санкцій
Фото: Scanpix / Postimees
Прикордонники фіксують надто численні спроби провозити заборонені речі.
В Естонії допускають посилення митного контролю для мандрівників, які перетинають кордон з росією, через дедалі частіші спроби таємного провезення підсанкційних товарів.
 
Про це повідомляє ERR.
 
Естонські митники не виключають, що невдовзі почнуть ретельно перевіряти багаж кожного мандрівника, що прямує з Естонії до росії і навпаки, оскільки фіксують надто численні спроби провозити заборонені речі.
 
Керівник митного прикордонного пункту у Нарві Антс Кутті каже, що найчастіше подорожувальники везуть з Естонії до росії звичайні харчові продукти, солодощі, чай, книги і журнали, настільні ігри, медикаменти. Все це не є забороненим. Водночас дуже часто фіксують спроби провезення предметів розкоші, які під санкціями, і товарів подвійного призначення, як і вивезення з росії заборонених для імпорту товарів.
 
"Ми вже перехоплювали товари подвійного призначення і різні "стратегічні" товари, як-от компоненти зброї, прилади нічного бачення, дрони, різні типи мікрочипів та мікроелектроніки, предмети розкоші", – розповідає Кутті.
 
Через КПП у Нарві щоденно проходить 3300-4000 мандрівників. З них орієнтовно 30% їдуть у робочих справах, близько 30% – за сімейними обставинами різного характеру, ще 40% використовують естонсько-російський кордон для транзитної поїздки далі у Європу. Дуже багато мандрівників – ті, хто їде зі скандинавських країн, оскільки кордон Фінляндії з росією закритий.

 

кордон з рфЕстоніяросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Політика
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 11:53
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Політика
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 08:43
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Політика
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 липня 2024, 12:48
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Політика
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Переклад iPress – 11 липня 2024, 09:56
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Політика
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 липня 2024, 13:38
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Політика
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Переклад iPress – 10 липня 2024, 11:47
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2024, 08:48
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється