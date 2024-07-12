Естонія може посилити контроль багажу на кордоні з рф у Нарві через порушників санкцій

В Естонії допускають посилення митного контролю для мандрівників, які перетинають кордон з росією, через дедалі частіші спроби таємного провезення підсанкційних товарів.

Естонські митники не виключають, що невдовзі почнуть ретельно перевіряти багаж кожного мандрівника, що прямує з Естонії до росії і навпаки, оскільки фіксують надто численні спроби провозити заборонені речі.

Керівник митного прикордонного пункту у Нарві Антс Кутті каже, що найчастіше подорожувальники везуть з Естонії до росії звичайні харчові продукти, солодощі, чай, книги і журнали, настільні ігри, медикаменти. Все це не є забороненим. Водночас дуже часто фіксують спроби провезення предметів розкоші, які під санкціями, і товарів подвійного призначення, як і вивезення з росії заборонених для імпорту товарів.

"Ми вже перехоплювали товари подвійного призначення і різні "стратегічні" товари, як-от компоненти зброї, прилади нічного бачення, дрони, різні типи мікрочипів та мікроелектроніки, предмети розкоші", – розповідає Кутті.

Через КПП у Нарві щоденно проходить 3300-4000 мандрівників. З них орієнтовно 30% їдуть у робочих справах, близько 30% – за сімейними обставинами різного характеру, ще 40% використовують естонсько-російський кордон для транзитної поїздки далі у Європу. Дуже багато мандрівників – ті, хто їде зі скандинавських країн, оскільки кордон Фінляндії з росією закритий.