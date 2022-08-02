Естонія передала Україні мобільний шпиталь, який можна розгорнути за 20 хвилин
Про це повідомили сайт уряду України та заступниця міністра оборони Ганна Маляр, зазначає Громадське.
Угоду про передання шпиталю підписали в Естонії. Українська делегація на чолі з Маляр отримала символічний ключ від шпиталю. Госпіталь невдовзі мають доставити в Україну.
Міністр оборони Естонії Кейл Лаанет також висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та її євроатлантичних прагнень.
Що за шпиталь?
Ідеться про шпиталь Role 2, який можна прискорено розгортати та використовувати в польових умовах. Він дозволяє надавати медичну допомогу на рівні бригади.
Частина мобільного шпиталю, який отримала Україна
Фото: Ганна Маляр / Facebook
Щоб розгорнути або згорнути всі модулі мобільного шпиталю, необхідно лише 20 хвилин. Ці модулі можна використовувати як по одному, так і всі разом.
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