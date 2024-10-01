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ПОЛІТИКА

Естонія планує зосередити військову допомогу Україні на власній оборонній продукції

01 жовтня 2024, 16:34
Естонія планує зосередити військову допомогу Україні на власній оборонній продукції
Фото: Scanpix / Postimees
Наразі йде уточнення потреб Києва.

Естонія хоче реструктурувати військову допомогу Україні таким чином, щоб у ній домінувала продукція вітчизняних підприємств. Наразі країна веде перемовини з українцями про можливості естонського оборонного комплексу.

Про це повідомив міністр оборони Ханно Певкур в інтервʼю ERR.

"Ми лягаємо на абсолютно новий курс. Ми сказали Україні, що ми даватимемо те, що ми [самі] виробляємо і явно направлятимемо ці гроші в естонську економіку, в естонську оборонну промисловість", — заявив міністр.

За словами Певкура, оборонна промисловість Естонії може виробляти продукції більше, ніж на 100 млн євро на рік. Цього року країна надала Україні військову допомогу на цю ж суму, що відповідає 0,25% естонського валового внутрішнього продукту.

Наразі йде уточнення потреб України, заявив Певкур. Після ж одержання переліку українських пріоритетів можна буде організувати державні тендери, у яких візьмуть участь усі естонські підприємства, які виробляють потрібну Києву продукцію.

війнаЕстоніяоборонапідтримка України

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