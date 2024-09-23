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Естонія та Фінляндія заявили про готовність перекрити росії доступ до Балтійського моря

23 вересня 2024, 17:57
Естонія та Фінляндія заявили про готовність перекрити росії доступ до Балтійського моря
Фото: DW
Естонія та Фінляндія мають намір розробити план захисту Фінської затоки.

Таллінн та Гельсінкі розширюють співпрацю у сфері морської оборони, сторони розробляють конкретні плани – як у разі потреби повністю закрити для російських кораблів Балтійське море.

Про це повідомив командувач Силами оборони Естонії генерал-майор Андрус Меріло.

Андрус Меріло сказав в інтерв'ю газеті Helsingin Sanomat, що військова співпраця між Фінляндією та Естонією все більше орієнтується на морську оборону, і наголосив на необхідності створення планів, які дозволять закрити Фінську затоку для російських кораблів, якщо це потрібно для забезпечення безпеки.
 
"Морська оборона – це те, в чому Фінляндія та Естонія нарощуватимуть співпрацю, і, можливо, ми зможемо розробити більш конкретні плани того, як, у разі потреби, повністю заборонити діяльність противника в Балтійському морі. У воєнному відношенні це можна зробити, ми готові це зробити, і рухаємось у цьому напрямі", – сказав Меріло.
 
За словами Меріло, закриття Фінської затоки залежить від ситуації з безпекою.
 
"Якщо виникне небезпека, і це буде необхідно, ми готові це зробити, щоб захистити себе", – сказав він.
 
ЗМІ також наводить слова колишнього головного редактора військового журналу Suomen Sotilas Яакко Пууперя, який заявив, що "технічно закриття Фінської затоки можливе".
 
"Якби ми опинилися в затяжній кризі, коли довелося б закрити Фінську затоку, то рух довелося б перемістити в бік Північного моря. Це не станеться миттєво, це був би масштабний інфраструктурний проєкт", – вважає Яакко Пууперя.
 
За його словами, на сьогодні використовується все більше "розумних" мін, однак і традиційні міни, як і раніше, можуть ефективно використовуватися в морській війні.
 

На думку Пууперя, для захисту Фінської затоки якраз необхідно частково використовувати заходи багатовікової давності, тобто міни і берегову оборону, оснащену гарматами. Він також вважає, що у разі війни у ​​Фінській затоці, окрім традиційних засобів ведення бойових дій, можуть використовуватись і інші засоби, наприклад, радіоелектронної боротьби.

ЕстоніяФінляндіявійна в Україніросія окупанти

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