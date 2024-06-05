Естонія у безпековій угоді обіцяє щорічну допомогу Україні в €100 млн – ЗМІ
Про це пише естонський портал ERR.
"Зміст документа не розголошують до його підписання, проте відомо, що він буде розрахований на 10 років і охоплюватиме ширше співробітництво між Естонією та Україною", - пише видання.
Проте мінімальні зобов'язання Естонії щодо виділення 0,25% ВВП на військову допомогу Україні діятимуть до 2027 року і становитимуть близько 450 мільйонів євро за найближчі чотири роки.
А платіж за цей рік уже виплачено Україні.
Днями Блінкен пообіцяв на саміт НАТО: пакет підтримки й угоди з 32 країнами Альянсу.