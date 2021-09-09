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Естонія завершує будівництво першої ділянки паркану з колючим дротом на кордоні з РФ

Естонський проєкт - ще один приклад того, як країни зміцнюють свої кордони після міграційної кризи 2015 року
Естонія будує новий сталевий паркан на південно-східному кордоні з Росією, слідуючи крокам, які вже зробили інші країни Балтії та Польща для зміцнення своїх кордонів.
Естонія завершує будівництво першої ділянки паркану з колючим дротом на кордоні з РФ Фото: 112.ua

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Естонія близька до завершення перших 23 кілометрів сталевого паркану заввишки 2,5 метра з колючим дротом - перший крок в довгому процесі модернізації всього апарату прикордонного контролю.

Ще 35 кілометрів будуть побудовані аналогічним чином до 2025 року. Кордон між Естонією і Росією тягнеться приблизно на 330 кілометрів, з яких близько 130 кілометрів проходять по суші.

Після завершення будівництва у 2027 році вздовж усього кордону буде здійснюватися відеоспостереження в режимі реального часу.

Естонський проєкт - ще один приклад того, як країни зміцнюють свої кордони після міграційної кризи 2015 року. За офіційними даними, тільки Фінляндія, Словаччина і Румунія не модернізували свої східні кордони після кризи.

На початку вересня повідомлялося, що на латвійсько-білоруському кордоні розпочнеться будівництво 37-кілометрового паркану з колючого дроту.

Нагадаємо, що Польща зафіксувала 3500 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі

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09 09 2021 12:59
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