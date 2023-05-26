F-16 не з'являться вчасно, щоб допомогти Україні у наступі, але оголошення про це вже вплине на військові і політичні розрахунки в кремлі – FT

F-16 з його радарами, сенсорами і ракетами більшої дальності, відновить перевагу українських ВПС як в якісному, так і в кількісному відношенні. Це дозволить відтіснити російські ВПС назад на територію рф.

Багато хто дивувався, чому президент Володимир Зеленський так рішуче наполягає на постачанні винищувачів F-16 для ВПС України. Чи може один конкретний літак мати таке значення? У випадку з F-16 відповідь - так.

Про це пише в статті для Financial Times маршал Королівських військово-повітряних сил Великої Британії у відставці Едвард Стрінгер, який також в минулому обіймав посаду генерала-директора Міноборони з розвитку об’єднаних сил.

"Те, що Білий дім переступив через цей страх, свідчить про те, що його апетит до ризику збільшився", - пише в статті маршал.

Він додає, що американську сторону також непокоїло те, що українські пілоти не зможуть ефективно використовувати ці літаки. Зазвичай НАТО постачає F-16 з повним набором допоміжних засобів, які вважаються необхідними для проведення низки операцій, серед яких інструменти радіоелектронної боротьби, придушення ворожої ППО, а також забезпечення повітряного командування і управління. Критики стверджували, що без цього американські винищувачі не принесуть користі.

"Найпростіше відкинути твердження про те, що підготовка українських пілотів займе 18 місяців. Нещодавні випробування ВПС США довели, що хоч F-16 - це високопродуктивний винищувач, досвідчені українські пілоти можуть навчитися керувати ним за чотири місяці. Фактично, українські Збройні сили змогли сумістити західну зброю з радянськими літаками в терміни, які повинні збентежити наші власні процеси в мирний час", - пише британський військовий.

Виникають законні питання про те, хто буде проводити технічне обслуговування західних літаків. Стрінгер переконаний, що обслуговування F-16 на фронті не повинно бути проблемою: це простий одномоторний літак, який виробляється у великій кількості, і тому запасних частин до нього достатньо. Набагато більшою проблемою є те, хто забезпечить постачання західних ракет класу "повітря-повітря".

"Звичайно, Україна не може повторити функції підтримки НАТО. Але вона і не повинна цього робити, адже Київ не прагне отримати пакет експедиційних повітряних сил, які змогли б діяти на великій відстані, в глибині ворожої території. Йому потрібно лише тримати російські ВПС подалі від неба України", - пише британський військовий додаючи, що війна вже показала, що російські ВПС змушені обмежуватися діями дуже невеликих з'єднань і лише в повітряному просторі над територією, яку вони контролюють.

Але російські сили захищені потужними ракетами класу "земля-повітря" і мають зброю повітряного базування більшої дальності, що дає їм перевагу над українською технікою. F-16 з його радарами, сенсорами і ракетами більшої дальності, відновить перевагу українських ВПС як в якісному, так і в кількісному відношенні. Це дозволить відтіснити російські ВПС назад на територію рф. А це, в свою чергу, захистить як сухопутні війська України, так і її критично важливу інфраструктуру.

Але підвищення ефективності F-16 за відсутності ширшого пакету повітряних сил вимагатиме фантазії.

"Використання безпілотників для розвідки і придушення ППО противника зробить російську винищувальну авіацію більш вразливою. Цей пакет здебільшого наземних допоміжних систем - набагато дешевших, ніж повітряні - дозволив би Україні утримувати ініціативу в повітряному бою", - допускає Стрінгер.

Нарешті, слід враховувати моральний вимір. Якби НАТО довелося воювати з росією, він спочатку здобув би перемогу у битві за небо, а потім використав перевагу в повітрі для більш ефективного ведення наземної битви. Зважаючи на слабкість російських ВПС, це не здається нездійсненною мрією.

Нагадаємо, Нідерланди відправлять F-16 в Україну після навчання пілотів.