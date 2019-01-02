Facebook і Twitter видалили майже 800 акаунтів, пов'язаних з РФ, Венесуелою та Іраном
Facebook оголосив про видалення 783 облікових записів, пов'язаних зі "скоординованою недостовірною поведінкою" на Facebook і Instagram. Активність акаунтів "прямувала з Ірану", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Майже одночасно Twitter оголосив про видалення декількох акаунтів з Ірану, які прикидалися американцями або новинними агентствами.
Крім того, соцмережа заявила про видалення 8 тис. повідомлень, імовірно, створених для спроби вплинути на проміжні вибори в конгрес США в листопаді 2018 року.
Зазначається, що основна частина дезінформації щодо виборів створювалася усередині США. Втім, її окремі джерела, ймовірно, розташовувалися в Ірані, Венесуелі і Росії.
Twitter також оголосив, що видалив мережу акаунтів, які запустили з Венесуели і які "очевидно, беруть участь у кампанії впливу, яку підтримує влада" і яка орієнтована на венесуельську аудиторію від імені президента країни.
Також, соціальна мережа Facebook повідомила, що технічні фахівці компанії видалили 364 сторінок і підроблених облікових записів з Росії.
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