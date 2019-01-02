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Facebook і Twitter видалили майже 800 акаунтів, пов'язаних з РФ, Венесуелою та Іраном

За даними соцмережі, активність сторінок була спрямована на Близький Схід і Південну Азію, а також націлена на США
Facebook і Twitter повідомили про видалення акаунтів, які проводили приховану кампанію на користь влади Ірану.
Facebook і Twitter видалили майже 800 акаунтів, пов Фото: gettyimages.com

Facebook оголосив про видалення 783 облікових записів, пов'язаних зі "скоординованою недостовірною поведінкою" на Facebook і Instagram. Активність акаунтів "прямувала з Ірану",  повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

Майже одночасно Twitter оголосив про видалення декількох акаунтів з Ірану, які прикидалися американцями або новинними агентствами.

Крім того, соцмережа заявила про видалення 8 тис. повідомлень, імовірно, створених для спроби вплинути на проміжні вибори в конгрес США в листопаді 2018 року.

Зазначається, що основна частина дезінформації щодо виборів створювалася усередині США. Втім, її окремі джерела, ймовірно, розташовувалися в Ірані, Венесуелі і Росії.

Twitter також оголосив, що видалив мережу акаунтів, які запустили з Венесуели і які "очевидно, беруть участь у кампанії впливу, яку підтримує влада" і яка орієнтована на венесуельську аудиторію від імені президента країни.

Також, соціальна мережа Facebook повідомила, що технічні фахівці компанії видалили 364 сторінок і підроблених облікових записів з Росії.

 
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01 02 2019 11:10
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