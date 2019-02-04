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Facebook планує запустити окремий розділ для новин і платити виданням за якісні матеріали

Компанія хоче укладати "прямі контакти з виданнями"
Компанія Facebook планує створити в соцмережі окремий розділ для "новин високої якості" та платити виданням за такі матеріали.
Facebook планує запустити окремий розділ для новин і платити виданням за якісні матеріали Фото: watcher.com

Марк Цукерберг зазначив, що компанія хоче укладати "прямі контакти з виданнями" та додав, що новий розділ підійде користувачам "які хочуть більше новинного контенту". Про це повідомляє "Громадське".

Глава Facebook не уточнив, чи буде новий розділ платним для користувачів. Проте джерело, близьке до Цукерберга, припустило, що він буде безкоштовним.

Нагадаємо, що соцмережа Facebook видалила 1907 сторінок, груп і акаунтів, пов'язаних із Росією, переважно за спам, а також за неналежну поведінку.

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02 04 2019 15:32
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