НОВИНИКомпанія Facebook планує створити в соцмережі окремий розділ для "новин високої якості" та платити виданням за такі матеріали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook планує запустити окремий розділ для новин і платити виданням за якісні матеріали
Компанія хоче укладати "прямі контакти з виданнями"
Фото: watcher.com
Марк Цукерберг зазначив, що компанія хоче укладати "прямі контакти з виданнями" та додав, що новий розділ підійде користувачам "які хочуть більше новинного контенту". Про це повідомляє "Громадське".
Глава Facebook не уточнив, чи буде новий розділ платним для користувачів. Проте джерело, близьке до Цукерберга, припустило, що він буде безкоштовним.
Нагадаємо, що соцмережа Facebook видалила 1907 сторінок, груп і акаунтів, пов'язаних із Росією, переважно за спам, а також за неналежну поведінку.
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