Facebook розробляє Instagram для дітей до 13 років, - ЗМІ

У такій альтернативній версії Instagram батьки точно повинні мати контроль над акаунтом дитини

Американська компанія Facebook почала розробляти версію соціальної мережі Instagram спеціально для дітей віком до 13 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BuzzFeed.

"Я радий повідомити, що в майбутньому ми визначили роботу з молоддю пріоритетом для Instagram і додали її до списку пріоритетів H1", - написав на дошці для внутрішніх співробітників віцепрезидент Instagram Вішал Шах.

За словами гендиректора соцмережі Адама Мосері, поки що розробка "Instagram для дітей" знаходиться на ранній стадії, у компанії наразі немає детально плану її реалізації.

Мосері додав, що у такій альтернативній версії Instagram батьки точно повинні мати контроль над акаунтом дитини.

Зазначається, що згідно з діючою політикою платформи, дітям до 13 років заборонено користуватися Instagram.

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