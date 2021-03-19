Facebook розробляє Instagram для дітей до 13 років, - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BuzzFeed.
"Я радий повідомити, що в майбутньому ми визначили роботу з молоддю пріоритетом для Instagram і додали її до списку пріоритетів H1", - написав на дошці для внутрішніх співробітників віцепрезидент Instagram Вішал Шах.
За словами гендиректора соцмережі Адама Мосері, поки що розробка "Instagram для дітей" знаходиться на ранній стадії, у компанії наразі немає детально плану її реалізації.
Мосері додав, що у такій альтернативній версії Instagram батьки точно повинні мати контроль над акаунтом дитини.
Зазначається, що згідно з діючою політикою платформи, дітям до 13 років заборонено користуватися Instagram.
Читайте також: Прямі трансляції вчотирьох: Instagram запускає "живі кімнати"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Руки роботів наділили чутливими "подушечками пальців"
- ФОТО Штучний інтелект визначає діпфейки "по очах"
- ФОТО У Британії виявили частину рідкісного метеориту
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"