Facebook та Instagram боротимуться проти дезінформації щодо вакцинації
"Ми працюємо над тим, щоб усунути дезінформацію про вакцини у Facebook, зменшуючи її поширення і надаючи людям авторитетну інформацію з цієї теми", - йдеться у заяві Facebook.
Рейтинг у стрічці новин груп і сторінок, які поширюють дезінформацію про вакцинацію, знизять. Соцмережа буде відмовлятися від рекламних оголошень, які закликають не робити щеплення, додали у компанії.
Instagram не показуватиме такий контент за хештегами та в рекомендаційному розділі Explore.
У Facebook визначатимуть дезінформацію щодо щеплень за допомогою глобальних організацій з охорони здоров'я, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров'я і Центрів США з контролю і профілактики захворювань.
"Ми дослідимо способи надання людям більш точної інформації з експертних організацій щодо вакцин у верхній частині результатів для пов'язаних пошуків, на сторінках, присвячених обговоренню теми, та у запрошеннях приєднатися до групи з цієї теми", - заявили у компанії.
Також, YouTube відключив платну рекламу на відео тих каналів, які просувають рух проти вакцинації. Такі відео суперечать рекламній політиці, бо містять "небезпечну та шкідливу рекламу".
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