Вони не показуватимуть у рекомендаціях і пошуку групи й сторінки, які пропагують відмову від щеплень

Соцмережі Facebook та Instagram боротимуться проти дезінформації щодо вакцинації.

"Ми працюємо над тим, щоб усунути дезінформацію про вакцини у Facebook, зменшуючи її поширення і надаючи людям авторитетну інформацію з цієї теми", - йдеться у заяві Facebook.

Рейтинг у стрічці новин груп і сторінок, які поширюють дезінформацію про вакцинацію, знизять. Соцмережа буде відмовлятися від рекламних оголошень, які закликають не робити щеплення, додали у компанії.

Instagram не показуватиме такий контент за хештегами та в рекомендаційному розділі Explore.

У Facebook визначатимуть дезінформацію щодо щеплень за допомогою глобальних організацій з охорони здоров'я, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров'я і Центрів США з контролю і профілактики захворювань.

"Ми дослідимо способи надання людям більш точної інформації з експертних організацій щодо вакцин у верхній частині результатів для пов'язаних пошуків, на сторінках, присвячених обговоренню теми, та у запрошеннях приєднатися до групи з цієї теми", - заявили у компанії.

Також, YouTube відключив платну рекламу на відео тих каналів, які просувають рух проти вакцинації. Такі відео суперечать рекламній політиці, бо містять "небезпечну та шкідливу рекламу".