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Facebook та Instagram можуть припинити роботу в Європі

Нині європейське законодавство щодо персональних даних забороняє Meta зберігати дані європейських користувачів на американських серверах
Компанія Meta Марка Цукерберга може припинити роботу соціальних мереж Facebook й Instagram в Європі через суперечку щодо місця зберігання персональних даних користувачів.
Facebook та Instagram можуть припинити роботу в Європі GETTY IMAGES

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mashable із посиланням на щорічний звіт компанії, який був переданий Комісії з цінних паперів і бірж США.

"Якщо ми не зможемо передавати дані між країнами та регіонами, в яких ми працюємо або якщо нам буде заборонено обмінюватися даними між нашими продуктами та послугами, це може вплинути на нашу здатність надавати наші послуги", - йдеться у повідомленні.

Meta вважає, що все ще зможе досягти нових домовленостей з європейськими регуляторами у 2022 році, але якщо не вдасться, то компанія ймовірно більше не зможе пропонувати низку найбільш значущих продуктів і послуг, включаючи Facebook та Instagram в Європі.

Зазначається, що нині європейське законодавство щодо персональних даних забороняє Meta зберігати дані європейських користувачів на американських серверах.

Нагадаємо, що Meta, на пізніх торгах втратила майже 200 млрд доларів після публікації квартальних результатів

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07 02 2022 12:50
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