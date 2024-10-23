Facebook та Instagram введуть технологію розпізнавання облич для боротьби з шахраями

Компанія вже використовує систему перевірки реклами, яку перевіряє штучний інтелект для виявлення фальшивих відгуків знаменитостей

Компанія Meta, куди входять соцмережі Facebook та Instagram, може ввести технологію розпізнавання облич, щоб боротися з шахрайською рекламою, яка використовують образи знаменитостей у фейковій рекламі.

Про це повідомляє британський суспільний мовник ВВС.

Ілон Маск та експерт з особистих фінансів Мартін Льюїс є одними з тих, хто став жертвами таких шахраїв, які зазвичай рекламують інвестиційні схеми і криптовалюти.

Наразі корпорація вже використовує систему перевірки реклами, яка використовує штучний інтелект для виявлення фальшивих відгуків знаменитостей, проте прагне посилити її технологією розпізнавання облич.

Технологія буде порівнювати зображення з оголошень, позначених як сумнівні, з фотографіями профілів знаменитостей у Facebook чи Instagram.

І в разі, якщо буде підтверджено, що зображення збігається, а оголошення є шахрайством, воно буде автоматично видалено.

"Раннє тестування системи показало багатообіцяючі результати, тож тепер вона почне показувати сповіщення в додатку більшій групі публічних осіб, які постраждали від так званої приманки для знаменитостей", - заявили у компанії.

Проблема шахрайства з використанням знаменитостей є старою для Meta.

Усе частіше шахраї використовують так звану технологію deepfake, коли реалістичну комп'ютерну подобу або відео використовують для того, щоб створити враження, ніби знаменитість підтримує продукт або послугу. Крім того, Meta оголосила, що буде використовувати технологію розпізнавання облич, щоб допомогти людям, чиї акаунти стали заблокованими у своїх соціальних мережах.

На сьогодні розблокування акаунтів в Instagram або Facebook передбачає завантаження офіційного посвідчення особи або документів.

Проте тепер відеоселфі та розпізнавання облич тестуються як спосіб довести, ким є людина, і швидше відновити доступ. Наданий користувачем матеріал буде перевірено на відповідність зображенню профілю облікового запису. Компанія заявляє, що відеоселфі будуть зашифровані та не будуть публічно демонструватися. Дані про обличчя, згенеровані під час порівняння, будуть видалені після перевірки.