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Facebook та Instagram просять у власників айфонів дозвіл на збір даних, щоб "залишатися безкоштовними"

Apple випустила програмне забезпечення для своїх айфонів, яке передбачає нові налаштування конфіденційності. Вони дозволяють користувачам відмовитися від відстежування. Однак компанії Facebook (яка володіє також Instagram) це не подобається і вона почала просити дозвіл на збір даних, щоб її соцмережі "залишалися безкоштовними".
Facebook та Instagram просять у власників айфонів дозвіл на збір даних, щоб "залишатися безкоштовними" Фото: з відкритих джерел
Це оновлення iOS, яке випустили наприкінці квітня, передбачає, що кожен застосунок, який захоче отримати доступ до активності користувача в інших додатках та на інших сайтах, має запросити дозвіл на це, повідомляє видання The Verge.
 
У Facebook та Instagram тепер наполягають, що інформація про користувачів потрібна, аби соцмережі "залишалися безкоштовними". І почали просити у власників айфонів, які оновили операційну систему, дозвіл на відстеження. На це звернув увагу американський дослідник у галузі технологій Ашкан Солтані.
 
Компанія Facebook одразу була завзятим критиком нової політики Apple щодо конфіденційності. Там наголошували, що такі зміни можуть завдати шкоди малому бізнесу, який рекламується у соцмережі.
 
У Facebook заявляли, що Apple підтримує нові бізнес-моделі для додатків, аби вони менше покладалися на рекламу й більше на передплати, що потенційно може принести прибуток Apple.
 
Засновник і гендиректор Facebook Марк Цукерберг нещодавно назвав Apple одним із найбільших конкурентів своєї компанії.
 
У 2019 році Facebook без пояснень відмовилася від свого давнього слогана "Це безкоштовно і так буде завжди". Він був розташований на сторінці реєстрації в соцмережі. Цукерберг не виключав, що платна версія соцмережі може з'явитися.
 
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04 05 2021 11:45
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