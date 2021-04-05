ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИApple випустила програмне забезпечення для своїх айфонів, яке передбачає нові налаштування конфіденційності. Вони дозволяють користувачам відмовитися від відстежування. Однак компанії Facebook (яка володіє також Instagram) це не подобається і вона почала просити дозвіл на збір даних, щоб її соцмережі "залишалися безкоштовними".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook та Instagram просять у власників айфонів дозвіл на збір даних, щоб "залишатися безкоштовними"
Фото: з відкритих джерел
Це оновлення iOS, яке випустили наприкінці квітня, передбачає, що кожен застосунок, який захоче отримати доступ до активності користувача в інших додатках та на інших сайтах, має запросити дозвіл на це, повідомляє видання The Verge.
У Facebook та Instagram тепер наполягають, що інформація про користувачів потрібна, аби соцмережі "залишалися безкоштовними". І почали просити у власників айфонів, які оновили операційну систему, дозвіл на відстеження. На це звернув увагу американський дослідник у галузі технологій Ашкан Солтані.
Компанія Facebook одразу була завзятим критиком нової політики Apple щодо конфіденційності. Там наголошували, що такі зміни можуть завдати шкоди малому бізнесу, який рекламується у соцмережі.
У Facebook заявляли, що Apple підтримує нові бізнес-моделі для додатків, аби вони менше покладалися на рекламу й більше на передплати, що потенційно може принести прибуток Apple.
Засновник і гендиректор Facebook Марк Цукерберг нещодавно назвав Apple одним із найбільших конкурентів своєї компанії.
У 2019 році Facebook без пояснень відмовилася від свого давнього слогана "Це безкоштовно і так буде завжди". Він був розташований на сторінці реєстрації в соцмережі. Цукерберг не виключав, що платна версія соцмережі може з'явитися.
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04 05 2021 11:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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