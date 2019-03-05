Через витік інформації активісти дізналися про блокування до того, як воно сталася

Соцмережі Facebook та Instagram заблокували акаунти американського конспіролога Алекса Джонса та його проекту Infowars за "розпалювання ненависті".

Під блокування за також потрапили акаунти редактора Infowars Пола Джозеф Уотсона і лідера радикальної організації "Нація ісламу" Луїса Фаррахана. та низки ультраправих активістів, зокрема британського ультраправого коментатора Майло Яннопулос. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на The New York Times.

Як пише Business Insider, через витік інформації активісти дізналися про блокування до того, як воно сталася. І встигли запросити своїх підписників в інші соцмережі й месенджери.

Це сталося через те, що Facebook заздалегідь повідомив кільком ЗМІ про блокування акаунтів Алекса Джонса та інших правих активістів. Частина ЗМІ опублікували свої новини на кілька годин раніше, ніж відбулося саме блокування.

"Facebook спробував перетворити блокування акаунтів в піар-кампанію, але провалився. У практиці публікації новин під "ембарго" немає нічого незвичайного, якщо вони стосуються випуску продуктів або бізнес-ініціатив - але не видалення профілів правих активістів", - пише Business Insider.

Сайт Джонса InfoWars нерідко публікував фейкові історії конспірологічного характеру. Найвідомішою є історія про те, що теракти 11 вересня 2001 року, через які загинуло майже 3 тисячі людей, були інсценовані американським урядом. Джонс активно оприлюднював матеріали про небезпеку щеплень, про штучно створені урагани (таким був, як стверджує Джонс, ураган Ірма) та про "геноцид білого населення", який, на його думку, нині відбувається на планеті.