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Facebook виплатить тисячу доларів компенсації усім працівникам, щоб підтримати їх під час коронавірусу

Виплачувати бонус мають із квітня. Тисячу доларів отримають лише штатні працівники
45 тисяч співробітників Facebook отримають додаткову тисячу доларів до зарплати. Так компанія хоче підтримати працівників під час пандемії коронавірусу.
Facebook виплатить тисячу доларів компенсації усім працівникам, щоб підтримати їх під час коронавірусу Фото: Reuters

Як пише The Verge, про це повідомив гендиректор Facebook Марк Цукерберг під час внутрішніх зборів, передає "Громадське".

Виплачувати бонус мають із квітня. Тисячу доларів отримають лише штатні працівники.

У Facebook сподіваються, що компенсація допоможе тим, хто працює дистанційно через обмеження щодо коронавірусу та має витрачати кошти на обладнання офісу вдома. Також бонус має допомогти співробітникам, які доглядають за дітьми.

Зазначається, що Facebook продовжує виплачувати погодинну зарплату прибиральникам, співробітникам закладів харчування в офісах компанії, попри те, що зменшилась кількість робочих годин.

Нагадаємо, що американські технологічні гіганти заявили, що разом працюють щодо протидії дезінформації про коронавірус (Covid-19).

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18 03 2020 16:00
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