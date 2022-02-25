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Facebook запустив нову функцію для українців: приховування профілю від незнайомців

Вперше цю функцію було запущено в Афганістані влітку 2021 року
Соціальна мережа Facebook надала українським користувачам можливість приховувати свої профілі від людей, які не є їх друзями.
Facebook запустив нову функцію для українців: приховування профілю від незнайомців Фото: з вільного доступу

Як повідомляє Укрінформу, про це у Твіттері повіомив голова відділу політики безпеки Фейсбук Натаніель Глейхер.

"Це - інструмент для людей в Україні, який дозволяє одним кліком закрити акаунт, швидко застосувавши наявні та нові налаштування приватності. Коли профіль закрито, люди, які не є друзями, не зможуть завантажувати чи ділитися фотографіями з профілю, або бачити повідомлення на стрічці", - зазначив Глейхер.

За його словами, вперше цю функцію було запущено в Афганістані влітку 2021 року.

Аби закрити свій профіль, слід натиснути на символ із трьома крапками, розташований під іменем власника профілю, після цього натиснути "Закрити профіль". Коли відкриється вікно із проханням підтвердити дію, слід натиснути "Закрити профіль" знову.

Глейхер додав, що Фейсбук також створив спеціальний центр для реагування на війну в Україні. "Реагуючи на розгортання військового конфлікту в Україні, ми створили Спеціальний операційний центр для реагування у режимі реального часу. У ньому працюють експерти - в тому числі носії мови, - що дає нам змогу відстежувати ситуацію та реагувати якомога швидше", - зазначив керівник відділу політики Фейсбук.

 

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25 02 2022 13:14
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