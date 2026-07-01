Facebook-сторінка уряду Угорщини найближчі тижні розблокує майже 10 тисяч користувачів

Їх заблокували ще за Орбана.

За часів прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на офіційній Facebook-сторінці угорського уряду заблокували майже 10 тисяч користувачів. Тепер нові адміністратори каналу планують їх розблокувати протягом наступних декількох тижнів.

Про це написали на сторінці угорського уряду.

На Facebook-сторінці уряду опублікували відео, на якому протягом 13 хвилин гортають перелік заблокованих цією сторінкою користувачів. Це означає, що майже 10 тисячам акаунтів заборонили доступ до сторінки уряду Угорщини.