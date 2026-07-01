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Facebook-сторінка уряду Угорщини найближчі тижні розблокує майже 10 тисяч користувачів

01 липня 2026, 21:55
Facebook-сторінка уряду Угорщини найближчі тижні розблокує майже 10 тисяч користувачів
Фото: Getty Images
Їх заблокували ще за Орбана.
За часів прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на офіційній Facebook-сторінці угорського уряду заблокували майже 10 тисяч користувачів. Тепер нові адміністратори каналу планують їх розблокувати протягом наступних декількох тижнів.
 
Про це написали на сторінці угорського уряду.
 
На Facebook-сторінці уряду опублікували відео, на якому протягом 13 хвилин гортають перелік заблокованих цією сторінкою користувачів. Це означає, що майже 10 тисячам акаунтів заборонили доступ до сторінки уряду Угорщини.
 
"13 хвилин – стільки часу займає прогортування переліку користувачів, яких попередній уряд забанив на урядовій сторінці у Facebook", – йдеться в повідомленні.
 
Там заявили, що співробітники комунікаційного відділу уряду протягом наступних декількох тижнів розблокують всіх користувачів.
 
"Ми будуємо країну, де всі можуть вільно висловлювати свою думку – доки вона не ображає інших", – додали на сторінці уряду.

 

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