Фахівці повідомили про вихід з ладу чотирьох кабелів зв'язку у Балтійському морі – Yle

26 грудня повідомлялося про пошкодження трьох кабелів.

Згідно із уточненими даними, загалом порушено роботу чотирьох комунікаційних кабелів, що відходять з Фінляндії дном Балтійського моря.Тоді як 26 грудня повідомлялося про пошкодження трьох кабелів.

Про це повідомляє видання Yle.

Два з них є підводними кабелями, прокладеними компанією Elisa між Гельсінкі та Таллінном (Естонія). Один – C-Lion1 – прокладений між Гельсінкі та Ростоком (Німеччина). Четвертий пошкоджений кабель – від Гельсінкі до Таллінна – належить китайській компанії CITIC Telecom.

За даними фінського агентства транспорту та зв'язку Traficom, кабелі Elisa обірвані, а два інші кабелі пошкоджені. Причини припинення роботи комунікаційних кабелів з'ясовуються.