ФБР і компанії США допомагають збирати докази воєнних злочинів рф в Україні – Reuters

Йдеться про цифрову інформацію, таку як перехоплення дзвінків, геолокацію, а також аналіз ДНК.

Американське ФБР та інші компанії з США допомагають Україні збирати докази скоєння воєєних злочинів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела у Вашингтоні.

В основному йдеться про цифрову інформацію, таку як перехоплення дзвінків, геолокацію, інформацію з мобільних телефонів та їх власників.

Зазначається, що ФБР не приховує, що допомагає українській стороні.

"Збір інформації, її аналіз та подальше застосування – це те, в чому ФБР має великий досвід", – сказав Reuters спецагент ФБР Алекс Кобзанець.

Крім того, проводяться аналізи зразків ДНК убитих цивільних і загиблих військових.

Все це – свідчення тісної співпраці США та України в галузі кібербезпеки, в якій обидві країни вважають росію загрозою, зазначає агентство.

У ФБР заявляють, що до збору та аналізу даних також залучено низку американських профільних компаній, і шанси того, що максимальну кількість воєнних злочинів та винних у них буде встановлено, дуже високі.