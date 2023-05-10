ФБР ліквідувало мережу шкідливих програм Snake, які використовує ФСБ рф

У ФБР зазначили, що це шкідливе ПЗ було важкою ціллю.

Міністерство юстиції США у вівторок, 9 травня, заявило про завершення операції ФБР із нейтралізації шкідливого ПЗ, за яким стоїть ФСБ країни-агресора росії.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції США.

Так, за шкідливим програмним забезпеченням Snake стоїть підрозділ 16-го центру ФСБ росії. Цей підрозділ, який у судових документах називають Turla, протягом 20 років використовував версії Snake для крадіжки секретних документів із сотень комп’ютерних систем щонайменше 50 країн—членів НАТО, а також у журналістів та інших об'єктів, які цікавлять росію. Turla передавала вкрадені документи через таємну мережу комп’ютерів, заражених ПЗ. У судових документах сказано, що офіцери ФСБ щодня проводили операції з використанням Snake із установи в Рязані.

В ході операції під кодовою назвою Medusa США змогли відключити шкідливе програмне забезпечення на заражених комп’ютерах за допомогою інструменту Perseus, який змусив вірус Snake перезаписати свої життєво важливі компоненти. ФБР також співпрацює з владою інших країн, в яких були розташовані заражені комп’ютери.

"Міністерство юстиції разом із нашими міжнародними партнерами ліквідувало міжнародну мережу заражених шкідливим ПЗ комп’ютерів, які російський уряд використовував протягом майже двох десятиліть для ведення кібершпигунства, зокрема проти наших союзників по НАТО", — наголосив генеральний прокурор США Меррік Ґарланд.

Заступниця генпрокурора Ліза Монако назвала Snake одним із найскладніших російських інструментів кібершпигування. Заражені шкідливим програмним забезпеченням комп’ютери діяли як прихована однорангова мережа зі спеціальними протоколами зв’язку, які ускладнювали виявлення, моніторинг і збір даних західними розвідками. Snake зазвичай залишалося непоміченим власником комп’ютера або могло зберігатися там, незважаючи на спроби позбутися вірусу.