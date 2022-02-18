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ФБР створює підрозділ контролю за обігом криптовалюти

Мін'юст США залучив "досвідченого прокурора" з комп'ютерних злочинів, який очолить нову групу з питань захисту криптовалют
ФБР запускає підрозділ для аналізу блокчейну та контролю над віртуальними активами і їх можливою конфіскацією.
ФБР створює підрозділ контролю за обігом криптовалюти Фото: з вільних джерел

Як пише Економічна правда, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву заступника генерального прокурора США Лізи Монако.

Крім цього, Мін'юст США залучив "досвідченого прокурора" з комп'ютерних злочинів, який очолить нову групу з питань захисту криптовалют.

Зазначається, що про створення підрозділу ФБР по віртуальних активах оголосили після того, як Мін'юст висунув парі з Нью-Йорка у відмиванні біткоїнів на суму понад 4,5 мільярда доларів, які були вкрадені в 2016 році під час злому біржі Bitfinex.

"Регулятори США під керівництвом президента Джо Байдена посилили свій аналіз криптоіндустрії після серії гучних кібератак минулого року на найбільшу мережу паливних трубопроводів США і найбільшого в світі постачальника яловичини. Групи хакерів часто вимагають плату в біткоїнах", - нагадує агентство.

Reuters додає, що в деяких із цих випадків ФБР вдалося відстежити та повернути частину викупу.

Команду з контролю за криптовалютами очолить прокурор Юн Янг Чой.

Нагадаємо, що Управління ЇЇ Величності з податкових та митних зборів Великої Британії (HMRC) вперше конфіскувало три невзаємозамінні токени (NFT) в рамках справи про шахрайство 1,9 млн доларів США.

 
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18 02 2022 17:00
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