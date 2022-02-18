ФБР створює підрозділ контролю за обігом криптовалюти
Як пише Економічна правда, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву заступника генерального прокурора США Лізи Монако.
Крім цього, Мін'юст США залучив "досвідченого прокурора" з комп'ютерних злочинів, який очолить нову групу з питань захисту криптовалют.
Зазначається, що про створення підрозділу ФБР по віртуальних активах оголосили після того, як Мін'юст висунув парі з Нью-Йорка у відмиванні біткоїнів на суму понад 4,5 мільярда доларів, які були вкрадені в 2016 році під час злому біржі Bitfinex.
"Регулятори США під керівництвом президента Джо Байдена посилили свій аналіз криптоіндустрії після серії гучних кібератак минулого року на найбільшу мережу паливних трубопроводів США і найбільшого в світі постачальника яловичини. Групи хакерів часто вимагають плату в біткоїнах", - нагадує агентство.
Reuters додає, що в деяких із цих випадків ФБР вдалося відстежити та повернути частину викупу.
Команду з контролю за криптовалютами очолить прокурор Юн Янг Чой.
Нагадаємо, що Управління ЇЇ Величності з податкових та митних зборів Великої Британії (HMRC) вперше конфіскувало три невзаємозамінні токени (NFT) в рамках справи про шахрайство 1,9 млн доларів США.
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