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Федеральний Резервний Банк Нью-Йорка витратить 1,5 трильйона доларів для посилення фінансових ринків

Федеральний Резервний Банк Нью-Йорка 12 березня оголосив про плани витратити 1,5 трильйона доларів для купівлі фінансових активів для збільшення обсягуотівки на ринку цінних паперів
Рішення про вливання 1,5 трлн доларів для посилення фінансових ринків ухвалили за рекомендацією голови Федерального Резерву Джерома Пауелла.
Федеральний Резервний Банк Нью-Йорка витратить 1,5 трильйона доларів для посилення фінансових ринків Фото: Економічна Правда

Вливання у фінансові ринки 1,5 трлн доларів відбудеться на тлі паніки щодо коронавірусу, повідомляє "Економічна правда".

Рішення про вливання 1,5 трлн доларів для посилення фінансових ринків ухвалили за рекомендацією голови Федерального Резерву Джерома Пауелла.

Банк заявив, що збільшить кількість договорів "репо" шляхом закупівлі держблігацій та інших цінних паперів у банків та трейдерів з тим, щоб продати їх наступного дня чи протягом короткого часу з певними відсотками.

Таке рішення пояснюють необхідністю подолати негативні наслідки від спалаху коронавірусу для фінансового ринку.

Водночас президент США Дональд Трамп на зустрічі з керівниками найбільших банків у середу запевнив, що "фінансової кризи нема, це лише тимчасовий момент, з яким ми впораємось разом як нація".

Нагадаємо, що Європейський фондовий ринок впав: інвестори розчаровані протидією економічній кризі через коронавірус

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13 03 2020 09:56
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