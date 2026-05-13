Федерація World Boxing зняла зі спортсменів із білорусі всі санкції

Тепер вони зможуть виступати під своїми державними символами.

Всесвітня боксерська організація (World Boxing) зняла з білоруських атлетів усі обмеження щодо міжнародних виступів.

Про це йдеться у повідомленні World Boxing.

Як зазначається, виконавча рада федерації ухвалила рішення більше не застосовувати до білорусі політику "нейтральних спортсменів" (Athlètes Individuels Neutres, AIN). Тепер боксери, їхні тренери, персонал і посадовці з білорусі зможуть брати участь у міжнародних змаганнях на тому самому рівні, що й інші країни-члени федерації.

У World Boxing кажуть, що таке рішення слідує за рекомендацією Міжнародного олімпійського комітету зняти всі обмеження з білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. У федерації зазначили, що політика "нейтральності" й далі буде застосовуватися проти боксерів із росії, які все ще не можуть брати участь у змаганнях під прапорами рф і з власною уніформою.