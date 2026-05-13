Федерація World Boxing зняла зі спортсменів із білорусі всі санкції

13 травня 2026, 11:11
Федерація World Boxing зняла зі спортсменів із білорусі всі санкції
Фото: EPA/UPG
Тепер вони зможуть виступати під своїми державними символами.
Всесвітня боксерська організація (World Boxing) зняла з білоруських атлетів усі обмеження щодо міжнародних виступів. 
 
Про це йдеться у повідомленні World Boxing.
 
Як зазначається, виконавча рада федерації ухвалила рішення більше не застосовувати до білорусі політику "нейтральних спортсменів" (Athlètes Individuels Neutres, AIN). Тепер боксери, їхні тренери, персонал і посадовці з білорусі зможуть брати участь у міжнародних змаганнях на тому самому рівні, що й інші країни-члени федерації.
 
У World Boxing кажуть, що таке рішення слідує за рекомендацією Міжнародного олімпійського комітету зняти всі обмеження з білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. У федерації зазначили, що політика "нейтральності" й далі буде застосовуватися проти боксерів із росії, які все ще не можуть брати участь у змаганнях під прапорами рф і з власною уніформою.
 
Нагадаємо, що саму концепцію AIN федерація боксу запровадила лише наприкінці квітня. Тоді там пояснили, що перевірятимуть усіх спортсменів з росії та білорусі, які беруть участь у змаганнях на зв’язки з армією рф. Ідеться, зокрема, про підтримку збройної агресії проти України.
 
З 2023 року росіяни та білоруси змагалися в нейтральному статусі, проте вже 2026 року спортсмени з росії виступили під своїм прапором та гімном на Паралімпійських іграх. Це відбулося вперше з 2014 року.

 

