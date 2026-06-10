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Федоров обговорив з Пісторіусом пріоритети підтримки перед засіданням Рамштайн

10 червня 2026, 13:21
Федоров обговорив з Пісторіусом пріоритети підтримки перед засіданням Рамштайн
Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua
У фокусі, ракети PAC-3, боєприпаси для IRIS-T, артилерія підвищеної дальності та українські дрони.

Міністр оборони Михайло Федоров у телефонній розмові з німецьким колегою Борисом Пісторіусом обговорив пріоритетні напрями підтримки України перед черговим засіданням формату "Рамштайн", запланованим на 18 червня.

Про це Федоров повідомив у своєму Telegram.

У фокусі співпраці, ракети PAC-3 для Patriot через механізм JUMPSTART, додаткові внески в PURL, артилерійські боєприпаси підвищеної дальності в межах "чеської ініціативи", а також FPV-дрони на оптоволокні та middle strike українського виробництва.

Окремо міністри обговорили пришвидшення постачання боєприпасів для IRIS-T, розвиток антибалістичних спроможностей і можливості спрямувати вже анонсоване фінансування на найбільш критичні потреби Сил оборони.

"Вдячний Німеччині за лідерство, системну підтримку України та готовність працювати над рішеннями, які вже сьогодні допомагають посилювати нашу оборону", – написав Федоров.

НімеччинаМихайло ФедоровБорис ПісторіусРамштайн

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