Федоров сьогодні говоритиме з міністрами оборони країн, у яких є Patriot

За словами глави Міноборони, росія спеціально користується дефіцитом ракет Patriot в Україні й нарощує кількість і масштаби балістичних атак.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що сьогодні, 6 липня, після масованого російського ракетного обстрілу говоритиме з колегами з країн, у яких є запаси ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, щоб Києву їх передали найближчим часом.

Про це він написав у соцмережах.

За словами глави Міноборони, росія спеціально користується дефіцитом ракет Patriot в України й нарощує кількість і масштаби балістичних атак. Він зазначив, що за місяць у світі виробляється менше таких ракет, ніж росія запускає в цей самий період.

Тому він заявив, що сьогодні, 6 липня, проведе переговори з міністрами оборони країн, у яких є ракети Patriot. Він повторив, що Україна просить передати боєприпаси для ППО вже зараз, а згодом замістити їх із майбутніх постачань.