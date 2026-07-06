Федоров сьогодні говоритиме з міністрами оборони країн, у яких є Patriot
06 липня 2026, 12:51
Фото: Укрінформ
За словами глави Міноборони, росія спеціально користується дефіцитом ракет Patriot в Україні й нарощує кількість і масштаби балістичних атак.
Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що сьогодні, 6 липня, після масованого російського ракетного обстрілу говоритиме з колегами з країн, у яких є запаси ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, щоб Києву їх передали найближчим часом.
Про це він написав у соцмережах.
За словами глави Міноборони, росія спеціально користується дефіцитом ракет Patriot в України й нарощує кількість і масштаби балістичних атак. Він зазначив, що за місяць у світі виробляється менше таких ракет, ніж росія запускає в цей самий період.
Тому він заявив, що сьогодні, 6 липня, проведе переговори з міністрами оборони країн, у яких є ракети Patriot. Він повторив, що Україна просить передати боєприпаси для ППО вже зараз, а згодом замістити їх із майбутніх постачань.
Федоров додав, що в України вже є контракти на ракети до Patriot, постачання яких розпочнуться наступного року.
"Просте рішення для партнерів – тимчасово виділити ці ракети зі своїх складів – урятує безліч життів наших громадян. Не можна допустити, щоб обережна бюрократія стала бар’єром для захисту людського життя", – написав Федоров.