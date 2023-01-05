Федоров став цифровим новатором року за версією Future of Government Awards
Про це повідомляє Мінцифра.
Це нова глобальна програма нагород для відзнаки людей та проєктів, які займаються цифровою трансформацією урядів у всьому світі.
Премія "Цифровий новатор року" присуджується державним службовцям, які успішно виступають за діджиталізацію. Цього року цифровим новатором року визнали Федорова.
"Пишаємося! Адже навіть в умовах постійних обстрілів, першої у світі кібервійни та численних кібератак і знеструмлень, ми продовжуємо створювати зручний сервіс для громадян та впроваджувати революційні цифрові рішення", – йдеться у повідомленні міністерства.
Раніше повідомлялось, що до "Дії" повернули довідку з Державного реєстру речових прав.