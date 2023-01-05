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Федоров став цифровим новатором року за версією Future of Government Awards

05 січня 2023, 13:54
Федоров став цифровим новатором року за версією Future of Government Awards
Фото: Укрінформ
Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров став цифровим новатором року за версією Future of Government Awards.

Про це повідомляє Мінцифра.

Це нова глобальна програма нагород для відзнаки людей та проєктів, які займаються цифровою трансформацією урядів у всьому світі.

Премія "Цифровий новатор року" присуджується державним службовцям, які успішно виступають за діджиталізацію. Цього року цифровим новатором року визнали Федорова.

"Пишаємося! Адже навіть в умовах постійних обстрілів, першої у світі кібервійни та численних кібератак і знеструмлень, ми продовжуємо створювати зручний сервіс для громадян та впроваджувати революційні цифрові рішення", – йдеться у повідомленні міністерства.

Раніше повідомлялось, що до "Дії" повернули довідку з Державного реєстру речових прав.

МінцифраФедоровнагорода

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