Федоров звернувся до 40 країн з проханням терміново передати запаси ракет в обмін на майбутні поставки

Цього року Україна також уперше почала отримувати ракети зі складів європейських партнерів.

Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця – в обмін на майбутні поставки, законтрактовані для України.

Про це повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, для збиття російських балістичних ракет Україна застосовує американські системи ППО Patriot, але снаряду до них бракує. Київ вже уклав контракт на сотні ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини, але їхні поставки розпочнуться протягом наступних років. Також зроблено крок до закупівлі близько сотні ракет до Patriot на 1 млрд доларів за рахунок кредиту ЄС. Цього року Україна також уперше почала отримувати ракети зі складів європейських партнерів.