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Федоров звернувся до 40 країн з проханням терміново передати запаси ракет в обмін на майбутні поставки

02 липня 2026, 19:10
Федоров звернувся до 40 країн з проханням терміново передати запаси ракет в обмін на майбутні поставки
Фото: Укрінформ
Цього року Україна також уперше почала отримувати ракети зі складів європейських партнерів.
Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця – в обмін на майбутні поставки, законтрактовані для України.
 
Про це повідомили в Міноборони.
 
Нагадаємо, для збиття російських балістичних ракет Україна застосовує американські системи ППО Patriot, але снаряду до них бракує. Київ вже уклав контракт на сотні ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини, але їхні поставки розпочнуться протягом наступних років. Також зроблено крок до закупівлі близько сотні ракет до Patriot на 1 млрд доларів за рахунок кредиту ЄС. Цього року Україна також уперше почала отримувати ракети зі складів європейських партнерів.
 
"Проте цього недостатньо – Україні критично потрібні додаткові ракети до систем Patriot. Вони є на складах партнерів. І саме від швидких рішень, масштабування механізму PURL та закупівлі ракет через JUMPSTART залежить захист українського неба", – наголосили у Міноборони.
 
Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця – в обмін на майбутні поставки, законтрактовані для України.
 
Також міністр просить зробити внески у механізми PURL та JUMPSTART – їх називають найшвидшими та найнадійнішими шляхами постачання необхідних ракет до Patriot.

 

війна в УкраїніППО Patriotросія окупанти

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