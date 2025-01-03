Фермери протестуватимуть у Варшаві у зв'язку з початком польського головування в Раді ЄС

Польські фермери розпочинають у Варшаві акцію протесту, яка триватиме до пізнього вечора.

Столична поліція попереджає про блокування доріг, а Управління громадського транспорту оголосило про зміни в розкладі руху громадського транспорту через протести польських фермерів.

Початок зібрання заплановано на 14:00 перед представництвом Європейської комісії.

Потім, близько 16:00, учасники демонстрації пройдуть за маршрутом: Свєнтокшиска, Нови-Свят, Краківські Пшедместя, Міодова, Сенаторська до перетину з вулицею Нови-Пшеязд.

Згідно з планом, протестувальники залишаться на столичних вулицях до 11 години вечора.

Протест пройде під гаслом "5xSTOP!", що означає опозицію до угоди про вільну торгівлю з Латинською Америкою, "Зеленого курсу", імпорту сільськогосподарської продукції з України, "знищення польських лісів та полювання" та "вимирання польської економіки".

Зважаючи на це, правоохоронці Варшави попередили водіїв про ускладнення на дорогах.

Співробітники поліції також попередили самих протестувальників, нагадавши, що в'їзд до столиці заборонений для сільськогосподарських тракторів і тихохідних транспортних засобів.

"У разі порушення цієї заборони чекайте на перевірку на дорозі, яка може завершитися штрафом" – йдеться у повідомленні.