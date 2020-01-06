Фейки про коронавірус: СБУ викрила вже 385 агітаторів, 18 з них - російські

"За період дії карантинних заходів кіберфахівці Служби безпеки України заблокували понад 2,6 тисячі спільнот з понад мільйонною аудиторією, викрили 385 інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про епідемію COVID-19"

Служба безпеки України від початку карантину викрила 385 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про епідемію коронавірусу, з них 18 діяли за завданням РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ.

"За період дії карантинних заходів кіберфахівці Служби безпеки України заблокували понад 2,6 тисячі спільнот з понад мільйонною аудиторією, викрили 385 інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про епідемію COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що 18 виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони. Вони "працювали" у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Жашкові. Стосовно них розпочато кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України).

За інформацією СБУ, через соцмережі російські спецслужби та керовані ними агентурні мережі тролів закликали до порушення карантинних обмежень, проведення акцій протесту, силового захоплення влади та інформаційної підтримки таких неправомірних заходів.

Приміром, житель Одеської області регулярно розміщував на своїх сторінках у соцмережах інформацію із закликами щодо приєднання західних областей до держав, що межують з Україною. Публікації агітатор отримував з пропагандистських інтернет-видань та сайтів РФ. Під час слідчих дій у помешканні агітатора виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Водночас, інформацію стосовно виявлених 367 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 160 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.

Як поінформували у спецслужбі, протягом 2019-2020 років судами винесено 26 обвинувальних вироків щодо інтернет-пропагандистів, які умисно здійснювали деструктивну інформаційну діяльність на шкоду державній безпеці України з використанням соціальних мереж.

Нагадаємо, що компанія Facebook незабаром попереджатиме користувачів соцмережі про фейкову інформацію щодо коронавірусу (COVID-19).