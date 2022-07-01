СПОРТ НОВИНИМіжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оголосила імена трьох фіналістів на отримання премії The Best FIFA Football Awards 2021 на звання найкращого тренера жіночих команд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ФІФА: наставник жіночої збірної України претендує на титул тренера року
Голосування тривало до 10 грудня 2021 року, а переможця оголошсять на церемонії The Best FIFA Football Awards 2021 17 січня
Фото: uaf.ua
Як повідомляє пресслужба УАФ, серед претендентів - наставник жіночої збірної України іспанський спеціаліст Луїс Кортес, передає "Укрінформ".
Список фіналістів:
- Луїс Кортес (Іспанія/ФК "Барселона");
- Емма Гейз (Англія/ФК "Челсі");
- Саріна Вігман (Нідерланди/збірна Нідерландів/збірна Англії).
Голосування тривало до 10 грудня 2021 року, а переможця оголошсять на церемонії The Best FIFA Football Awards 2021 17 січня.
Луїс Кортес з 2009-го по 2021 роки очолював жіночу команду "Барселони", а з 17 листопада став головним тренером жіночої збірної України.
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