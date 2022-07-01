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ФІФА: наставник жіночої збірної України претендує на титул тренера року

Голосування тривало до 10 грудня 2021 року, а переможця оголошсять на церемонії The Best FIFA Football Awards 2021 17 січня
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оголосила імена трьох фіналістів на отримання премії The Best FIFA Football Awards 2021 на звання найкращого тренера жіночих команд.
ФІФА: наставник жіночої збірної України претендує на титул тренера року Фото: uaf.ua

Як повідомляє пресслужба УАФ, серед претендентів - наставник жіночої збірної України іспанський спеціаліст Луїс Кортес, передає "Укрінформ". 

Список фіналістів:

  • Луїс Кортес (Іспанія/ФК "Барселона");
  • Емма Гейз (Англія/ФК "Челсі");
  • Саріна Вігман (Нідерланди/збірна Нідерландів/збірна Англії).

Голосування тривало до 10 грудня 2021 року, а переможця оголошсять на церемонії The Best FIFA Football Awards 2021 17 січня.

Луїс Кортес з 2009-го по 2021 роки очолював жіночу команду "Барселони", а з 17 листопада став головним тренером жіночої збірної України.

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07 01 2022 15:30
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