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ФІФА змінила правила оренд футболістів

Тепер клуби зможуть брати або віддавати в оренду не більше шести футболістів.
ФІФА змінила правила оренд футболістів Фото: ФІФА
ФІФА запровадила обмеження щодо кількості орендованих футболістів у клубах, які повністю набудуть чинності у 2024 році, передає Укрінформ.
 
З 1 липня 2022 року кожен клуб зможе мати не більше восьми орендованих гравців у своєму складі. Також не більш як вісім футболістів кожен клуб зможе віддавати в оренду.
 
У липні 2023 року кількість орендованих та відданих в оренду футболістів у кожному клубі має бути скорочена до семи, а у липні 2024-го – до шести.
 
ФІФА також запровадить ліміт на кількість орендованих між конкретними клубами: протягом сезону клуб зможе мати не більше трьох гравців, відданих в оренду одному клубу, та таку саму кількість гравців, взятих в оренду з одного клубу.
 
Після затвердження нових правил мінімальним терміном оренди буде інтервал між двома трансферними вікнами (півроку). Максимальним – один рік.
 
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21 01 2022 13:39
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