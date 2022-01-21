СПОРТ НОВИНИТепер клуби зможуть брати або віддавати в оренду не більше шести футболістів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ФІФА змінила правила оренд футболістів
Фото: ФІФА
ФІФА запровадила обмеження щодо кількості орендованих футболістів у клубах, які повністю набудуть чинності у 2024 році, передає Укрінформ.
З 1 липня 2022 року кожен клуб зможе мати не більше восьми орендованих гравців у своєму складі. Також не більш як вісім футболістів кожен клуб зможе віддавати в оренду.
У липні 2023 року кількість орендованих та відданих в оренду футболістів у кожному клубі має бути скорочена до семи, а у липні 2024-го – до шести.
ФІФА також запровадить ліміт на кількість орендованих між конкретними клубами: протягом сезону клуб зможе мати не більше трьох гравців, відданих в оренду одному клубу, та таку саму кількість гравців, взятих в оренду з одного клубу.
Після затвердження нових правил мінімальним терміном оренди буде інтервал між двома трансферними вікнами (півроку). Максимальним – один рік.
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