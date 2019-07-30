Фігурант справи Гандзюк Павловський їздив на футбол, тому що у нього закінчився термін запобіжного заходу

Прокурори не подавали клопотання про продовження запобіжного заходу у зв'язку зі станом його здоров'я

Фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк Ігор Павловський не порушив умов запобіжного заходу, відвідавши 28 липня футбольний матч в Одесі.

Прессекретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко пояснив, що термін запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, обраний Павловському, закінчився, а прокурори не подавали клопотання про продовження у зв'язку зі станом його здоров'я, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в центрі Херсона облили кислотою активістку Катерину Гандзюк. 4 листопада вона померла в лікарні.

Батько Гандзюк заявляв, що організатор вбивства його дочки пов'язаний з главою Херсонської облради Владиславом Мангером, головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим і його замом Євгеном Ріщуком.

Правоохоронні органи затримали тільки Мангера і заявили, що на Гордєєва і Ріщука доказів немає.

У квітні 2019 року президент Петро Порошенко звільнив Гордєєва з посади голови Херсонської ОДА.