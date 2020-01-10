Фігурант справи Гандзюк Павловський заявив, що дав раніше неправдиві покази у суді через погрози

Раніше він говорив, що не пам’ятає деталей

Обвинувачений у приховуванні злочину проти радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк Ігор Павловський заявив, що раніше давав неправдиві покази у суді через погрози, які надходили йому та рідним.

Про це він сказав під час судового засідання у Приморському суді Одеської області, повідомляє "Громадське".

Так, він вибачився перед батьками та чоловіком Гандзюк за те, що 17 грудня 2019 дав неправдиві покази у суді. Він наголосив, що причиною цього були неодноразові погрози йому та його донці.

Йдеться про виступ обвинуваченого у Шевченківському суді у справі Владислава Мангера. Тоді Павловський говорив, що не пам’ятає деталей.

Раніше прокурори у справі заявляли, що Ігор Павловський змінив свої першочергові покази про «Миколайовича» саме після тиску на нього зі сторони підозрюваних. Від останніх нібито надходили дзвінки Павловському влітку минулого року на кшталт: «Якщо даси покази проти Миколайовича та Льохи — знайдемо тебе і твою доньку хоч у Німеччині». Проте сам Мангер заявляв, що «це покази злочинців, які скажуть усе, щоб не сидіти».

Також у січні Ігор Павловський у коментарі hromadske називав себе «випадковим слухачем» та додавав, що на нього тисло СБУ: «Мені перед цим телефонували і казали, що якщо не казатиму те, що треба, і не свідчитиму проти тих, кого треба, сидітиму. Вам достатньо? СБУ телефонувало».

Також 1 жовтня у Приморському суді Павловський попросив затвердити угоду між ним та прокурором про визнання винуватості. Окрім цього він розповів, що зважаючи на те, що йому було відомо, зробив висновок, що саме підозрюваний у справі Олексій Левін замовив Ганзюк на прохання глави Херсонської облради Владислава Мангера.

Олексій Левін та Владислав Мангер свою причетність до злочину заперечують.

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