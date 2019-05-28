Філатов заявив, що отримав пропозиції від чотирьох партій щодо участі у парламентських виборах
"Як мінімум чотири партійних проекти запропонували мені місце у першій п'ятірці для участі у парламентській кампанії. Дякую. Не треба. Без мене. Я побуду осторонь. Не хочу. Не буду. Не йду", - заявив Філатов на своїй сторінці у Facebook.
Він додав, що залишається "зі своїм рідним містом" і краще витратить два місяці виборчої кампанії "на ремонти під'їздів та заміну каналізаційних труб".
"А ще я почекаю", - підсумував він.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення мера Дніпра Бориса Філатова.
Додамо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".
Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи.
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