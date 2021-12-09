Фільм "Цензорка" спільного виробництва України, Словаччини і Чехії став призером Венеціанського кінофести
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Держкіно України.
Як повідомляє прес-служба на сторінці відомства в Facebook у суботу ввечері, фільм отримав Нагороду за кращий сценарій в секції "Горизонти" 78-го Венеціанського кінофестивалю.
"Картина розповідає історію молодої жінки Лесі, засудженої до ув'язнення в одній з виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка, і потрапила в світ, населений тільки жінками: ув'язненими, медсестрами і наглядачками, жінками різного віку, жінками і вдовами, дочками , сестрами, вагітними та жінками з дітьми. Якби не колір уніформи, іноді важко було б сказати, хто є хто", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що фільм є дебютною повнометражною ігровою картиною Керекеша, лауреата фестивалів у Берліні, Лейпцигу і Торонто. Українським продюсером стрічки виступив Денис Іванов (компанія Arthouse Traffic). Стрічку створено за підтримки Міністерства культури і інформаційної політики України.
На українські екрани "Цензорка" вийде в 2022 році.
78-й Міжнародний Венеціанський кінофестиваль проходив з 1 по 11 вересня.
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