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Фільм "Цензорка" спільного виробництва України, Словаччини і Чехії став призером Венеціанського кінофести

На українські екрани "Цензорка" вийде в 2022 році
Стрічка словацького режисера Петера Керекеша "Цензорка" спільного виробництва України, Словаччини і Чехії стала призером Венеціанського кінофестивалю.
Фільм "Цензорка" спільного виробництва України, Словаччини і Чехії став призером Венеціанського кінофести Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Держкіно України.

Як повідомляє прес-служба на сторінці відомства в Facebook у суботу ввечері, фільм отримав Нагороду за кращий сценарій в секції "Горизонти" 78-го Венеціанського кінофестивалю.

"Картина розповідає історію молодої жінки Лесі, засудженої до ув'язнення в одній з виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка, і потрапила в світ, населений тільки жінками: ув'язненими, медсестрами і наглядачками, жінками різного віку, жінками і вдовами, дочками , сестрами, вагітними та жінками з дітьми. Якби не колір уніформи, іноді важко було б сказати, хто є хто", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що фільм є дебютною повнометражною ігровою картиною Керекеша, лауреата фестивалів у Берліні, Лейпцигу і Торонто. Українським продюсером стрічки виступив Денис Іванов (компанія Arthouse Traffic). Стрічку створено за підтримки Міністерства культури і інформаційної політики України.

На українські екрани "Цензорка" вийде в 2022 році.

78-й Міжнародний Венеціанський кінофестиваль проходив з 1 по 11 вересня.

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12 09 2021 11:46
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