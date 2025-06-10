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ПОЛІТИКА

Financial Times: У США обвинувачують криптопідприємця в ухиленні від санкцій і співпраці з росією

10 червня 2025, 10:07
Financial Times: У США обвинувачують криптопідприємця в ухиленні від санкцій і співпраці з росією
Фото: з вільного доступу
Відмивав кошти для купівлі деталей для "Росатома".

Прокурори США висунули обвинувачення криптовалютному підприємцю в ухиленні від санкцій і порушенні експортного контролю. Він відмив понад 500 млн доларів і допоміг росіянам придбати конфіденційні американські технології.

Про це повідомляє Financial Times.

Юрію Гугніну, засновнику компанії криптовалютних платежів Evita, висунули обвинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів і банківських операцій, відмиванні грошей та інших злочинах.

Його заарештували і притягнули до відповідальності в Нью-Йорку, повідомило Міністерство юстиції США.

Прокурори заявили, що Гугнін використовував свою компанію криптовалютних платежів для здійснення платежів від імені іноземних клієнтів за конфіденційну американську електроніку, включно з розробленим в Америці сервером, що підлягає експортному контролю, а також відмивав кошти для купівлі деталей для "Росатома".

"Гугнін приїхав до Сполучених Штатів і організував операцію з відмивання грошей під виглядом криптовалютного стартапу, який потім використовував для ухилення від санкцій і експортного контролю та шахрайства з фінансовими установами США", - заявив американський прокурор Джозеф Ночелла.

У листі судді Нью-Йорка прокурори заявили, що у Гугніна були "зв'язки з урядовцями в росії та Ірані, які могли допомогти йому втекти від переслідування, включно зі співробітниками російських спецслужб".

СШАсанкціїкриптовалютиросія загроза

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