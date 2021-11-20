CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу в будівлі на бульварі Капуцинів, неподалік від площі Place de L'Opera в центрі Парижа, спалахнула масштабна пожежа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поруч із Паризькою оперою спалахнула пожежа
Причина пожежі наразі невідома
Фото: BSPP
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
"Працюють пожежники, уникайте цього району", - йдеться у заяві префектури поліції у Твіттері.
Причина пожежі наразі невідома.
Нагадаємо, що у Сирії страчено понад 20 осіб, визнаних винними в природних пожежах
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20 11 2021 15:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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