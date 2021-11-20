Поруч із Паризькою оперою спалахнула пожежа Причина пожежі наразі невідома

У суботу в будівлі на бульварі Капуцинів, неподалік від площі Place de L'Opera в центрі Парижа, спалахнула масштабна пожежа.

Фото: BSPP

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Reuters. "Працюють пожежники, уникайте цього району", - йдеться у заяві префектури поліції у Твіттері. Причина пожежі наразі невідома. Нагадаємо, що у Сирії страчено понад 20 осіб, визнаних винними в природних пожежах

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